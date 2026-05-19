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Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz en el Supremo por injurias y calumnias

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Madrid, 19 may (EFE).- El cantante Julio Iglesias interpondrá en el Tribunal Supremo una querella por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella haya rechazado retractarse de los comentarios que hizo en relación a la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella.

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Ella se ha negado a retractarse de esos comentarios que el cantante considera injuriosos al no reconocer que hayan supuesto un daño reputacional ni del honor de Julio Iglesias y al entender que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Al no haber conciliación, el siguiente paso es la interposición de una querella contra Díaz en el Tribunal Supremo, al estar aforada, por los delitos de injurias y calumnias, han indicado a EFE las fuentes consultadas.

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El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificase sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijen "los daños causados en función de la difusión alcanzada".

El letrado del cantante, José Antonio Choclán, explicaba en su escrito que el acto de conciliación es un requisito previo a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias.

En el punto de mira de esa futura querella están las declaraciones que Díaz realizó, al conocerse la denuncia contra Iglesias, en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y también al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE.

En sendos medios, indicaba el abogado, "la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", decía Díaz en Bluesky.

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias.

El abogado de Julio Iglesias reclamó después a la Fiscalía la denuncia ya archivada para poder emprender acciones contra los denunciantes, pero esta se opuso y el representante legal del cantante acudió a un juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo para que dirimiera este conflicto.EFE

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EFE

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