Fundación Vila Casas se querella contra su exdirector general por 3 delitos contra el patrimonio

El Patronato de la Fundación Vila Casas ha acordado de forma unánime presentar una querella contra su exdirector general por presunta administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, según han informado fuentes de la Fundación a Europa Press este martes.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', en la querella se denuncia al exgerente por supuestamente apropiarse de forma ilícita de cerca de 400.000 euros en alrededor de año y medio.

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"Ante la gravedad de los hechos investigados, la Fundación ha considerado necesario emprender acciones legales para proteger a la entidad y el patrimonio, así como los valores y la voluntad del fundador", ha asegurado en un comunicado la Fundación.

La Fundación Vila Casas, institución constituida en 1986 por el empresario farmacéutico Antoni Vila Casas, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo prioritario es promocionar el arte contemporáneo catalán, informa Wikpedia.

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