El Supremo no autoriza de momento al PSOE a actuar contra Aldama en espera de la sentencia

Madrid, 19 may (EFE).- El Tribunal Supremo no da por el momento permiso al PSOE para querellarse por injurias contra el comisionista Víctor de Aldama, y, en una providencia, ha señalado que "no ha lugar" a pronunciarse al respecto, porque todavía no se ha producido la deliberación ni la sentencia del juicio del caso Koldo.

"No ha lugar a pronunciarse sobre los mismos al estar pendiente de deliberación y fallo la causa a la que se refieren quienes demandan licencia", señala la providencia dictada este martes por los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la licencia pedida por el PSOE y por un grupo de empresas.

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De esta forma, el PSOE aún no ha obtenido licencia para presentar una querella por injurias y calumnias contra el comisionista Víctor de Aldama, como pretende al considerar que este empresario vertió durante su declaración en el juicio del caso Koldo "gravísimas acusaciones" sin aportar "una sola prueba que las sustente".

Cuando una causa está judicializada, es necesario pedir permiso para presentar una querella de ese tipo y, de hecho, en la fase de instrucción el PSOE ya solicitó la licencia preceptiva para actuar contra Aldama, pero el juez se la denegó al considerar que podría generar disfunciones procesales en aquel momento.

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Concluido el juicio, y en defensa de su honor, el partido que lidera Pedro Sánchez vuelve a pedir la licencia para querellarse contra el empresario por las "falsedades evidentes" manifestadas en la vista y en la "campaña difamadora" que comenzó hace más de un año y medio, según recogen los socialistas en el escrito remitido a la Sala Segunda del Tribunal.

En el juicio contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por un presunto amaño en contratos de mascarillas a cambio de comisiones, este comisionista reconoció el pago de mordidas y sostuvo que éstas favorecieron al PSOE.

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Por este motivo, los socialistas atribuyen a Aldama un actuar "deliberado y consciente", con el que ha atentado "gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE". EFE