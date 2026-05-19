El rey sanciona la reforma constitucional que otorga senador propio a Formentera

Madrid, 19 may (EFE).- El rey ha sancionado este martes la reforma constitucional aprobada por las Cortes para que la isla balear de Formentera tenga desde las próximas elecciones generales su propio senador, distinto al de Ibiza, con la que hasta ahora compartía circunscripción electoral.

Felipe VI ha sancionado con su firma la reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución, que supone la cuarta modificación del texto de la carta magna, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela en presencia, entre otros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado Casa Real.

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También han asistido la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Costitucional, Cándido Conde Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Esta reforma constitucional fue aprobada definitivamente el pasado 22 de abril en el Senado, con 258 votos a favor y solo dos en contra, los dos de Vox, que fue el único partido que permaneció al margen del consenso general sobre esta modificación, plasmado ya antes en el Congreso e inicialmente en el Parlament balear.

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Es la cuarta reforma de la Constitución de 1978, tras la que en 1992 permitió el sufragio pasivo de europeos en elecciones municipales, la que en 2011 fijó un límite de déficit estructural para el gasto financiero público y la que en 2024 acondicionó el tratamiento a las personas con discapacidad.

Tras su próxima entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), solo resta la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que reconozca a Formentera como circunscripción electoral en el Senado con su propio parlamentario en esta Cámara.

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Esta segunda reforma llega este mismo martes al Pleno del Congreso, que debatirá la toma en consideración de una proposición del PSOE.

Como ha ocurrido en la modificación del texto constitucional, en la ley electoral el cambio consiste simplemente en la sustitución de un guion, el que une la actual circunscripción de Ibiza-Formentera, por una coma.

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Así, el listado de las circunscripciones insulares que tienen senador propio incluirá a Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma.

En función de la disposición transitoria incluida en la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, este cambio quedará pospuesto hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren. EFE

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