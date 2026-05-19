El juez imputa a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales y le cita el 2 de junio

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

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El juez ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles, que se están realizando en este momento.

Además, el juez instructor ha decidido levantar el secreto de sumario, según las mismas fuentes.

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