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Deck: "Toda la temporada nos estuvimos preparando para estar en este lugar"

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Madrid, 19 may (EFE).- Gabriel Deck, alero argentino del Real Madrid, afirmó que su equipo afronta la fase final de la Euroliga en Atenas "con mucha ilusión de tratar de hacer bien las cosas" y que "toda la temporada" se ha estado preparando "para estar en este lugar".

"Lo afrontamos con mucha ilusión de tratar de hacer bien las cosas. Sabemos que es un partido complicado y difícil (ante el Valencia, en las semifinales), pero toda la temporada nos estuvimos preparando para estar en este lugar. Esperemos hacerlo bien el viernes y disfrutar sobre todo", manifestó en una jornada de atención a medios previa al viaje a Grecia.

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Deck ha disputado muchas competiciones importantes, pero la Final a Cuatro de la Euroliga es especial para él: "La colocaría ahí arriba, creo que en uno de los primeros lugares. Más que nada porque las últimas dos me las perdí debido a mis lesiones. Este año estoy sano y de nuevo con una oportunidad de poder estar ahí, con mucha ilusión de jugarla. Espero disfrutarla y tratar de dar el máximo para el equipo. Ojalá que nos vaya muy bien".

"Nos hace pensar que podemos ganar esta Final a Cuatro la unidad como equipo que tenemos. Creo que durante toda la temporada, con momentos buenos y momentos malos, siempre hemos estado juntos y unidos, y ahora más que nunca con las cosas que nos vienen pasando en el último tiempo. Creo que llegamos con esa unidad bien compacta en el vestuario y esperemos estar a la altura de lo que viene y tratar de hacer un gran juego", destacó.

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Sobre las bajas de los pívots Walter Tavares y Alex Len, manifestó: "He hablado con ellos y es una situación muy difícil, muy dura, porque estás todo el año preparándote para este momento. Tener que verlo de afuera es algo complicado, pero hay que tratar de aferrarse a la familia, a los compañeros, al cuerpo médico. Tratar de trabajar para estar al siguiente año y poder tener la oportunidad nuevamente".

EFE

cmg/ism

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