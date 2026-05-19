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Cinco detenidos por agredir a un hombre para impedir que declarase en un juicio

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Huelva, 19 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por una agresión a un hombre en la vía pública ocurrida el pasado abril en la barriada del Torrejón de Huelva para atemorizarlo y que no declarase en un juicio por otros hechos de 2024.

Los incidentes se iniciaron al encontrarse los detenidos a la madre de la víctima en un establecimiento de alimentación, donde fue amenazada por uno de ellos, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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Posteriormente la víctima acudió a casa de su madre para interesarse por lo ocurrido y cuando salió fue interceptadao por varias personas, hasta un total de nueve.

En ese momento, comenzó una persecución en la que el denunciante fue finalmente alcanzado y fue agredido por uno de los perseguidores con un palo, otro intentó acuchillarle con un arma blanca y resultó herido en un brazo por un proyectil.

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Tras esto, y varias llamadas al 091 de testigos de la zona que vieron la agresión, se personaron en el lugar agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana que atendieron a la víctima en primera instancia y solicitaron atención sanitaria para su asistencia.

Los presuntos autores huyeron de lugar rápidamente, utilizando varios vehículos, lo que dificultó inicialmente su identificación y detención.

La víctima presentó la correspondiente denuncia, donde manifestaba que estaba recibiendo presiones a efectos de no declarar en sede judicial por hechos acaecidos en la barriada en 2024, teniendo miedo por su integridad física y por la de su familia.

Tras semanas de investigación, agentes de la Brigada de Policía Judicial identificaron y localizaron a los implicados, con un dispositivo en el que se dio apoyo en todo momento a la víctima ante las posibles represalias de los autores.

En total, se produjeron cinco detenciones durante días sucesivos en los que pasaron a disposición judicial y también se tomó declaración en calidad de investigados a otros denunciados.

A todos ellos, se les imputa delitos de lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.

La autoridad judicial ha decretado las puesta en libertad de los arrestados, con la medida cautelar de las correspondientes órdenes de alejamiento respecto a la víctima de los hechos. EFE

lra/fs/jdm

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EFE

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