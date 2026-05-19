Abascal exige la moción de censura contra Sánchez tras la imputación de Zapatero

Madrid, 19 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra es un "episodio más" del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que ha vuelto a exigir una moción de censura para que todos los diputados "se retraten".

En un mensaje en X, Abascal ha subrayado que la imputación de Zapatero "no es un hecho asilado", sino "una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción".

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"Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella", ha escrito.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra. EFE

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