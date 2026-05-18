Suspenden de forma cautelar declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos

Madrid, 18 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del Acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 20 de octubre de 2025, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, en el que estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional.

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Según la Sala, en la aproximación preliminar y poco intensa que supone resolver una medida cautelar, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmase que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”.EFE