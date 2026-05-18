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Podemos denuncia el "secuestro" de la flotilla por el "estado genocida de Israel"

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Madrid, 18 may (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este lunes a Israel de llevar a cabo "un secuestro" en aguas internacionales al interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigían a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha definido el suceso como un nuevo delito del "estado genocida".

En una publicación de la red social 'X', Belarra ha enviado un mensaje de apoyo a los integrantes de la expedición y ha insistido en que desde el partido no van a parar "hasta detener este genocidio" y que Palestina sea "libre desde el río hasta el mar".

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Por la misma vía, la eurodiputada Irene Montero ha acusado a la Comisión Europea y a los gobiernos de ser "responsables de todo lo que los genocidas" hagan a los activistas y ha pedido "romper el silencio" para protegerles.

Entre los integrantes de estas embarcaciones se encuentra uno de los asesores de Montero, el español Pablo Quesada, al que Belarra ha mandado "fuerza".

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La dirigente de Comuns Laura Campos, a bordo de la flotilla, ha llamado en un vídeo a la movilización de la ciudadanía para denunciar el nuevo "secuestro en aguas internacionales" de las embarcaciones de los activistas. EFE

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