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Muere una persona en el incendio de una vivienda en Ogíjares (Granada)

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Granada, 18 may (EFE).- Una persona ha muerto al quedar atrapada por las llamas del incendio que en la noche de este domingo afectó a una vivienda de Ogíjares, en el área metropolitana de Granada.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el fuego comenzó alrededor de las 20:50 horas, momento en que se recibieron las primeras llamadas para alertar de un incendio en una vivienda ubicada en la calle Bolivia, en la Loma de Dílar.

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Hasta este punto se desplazaron Bomberos de Granada capital, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil y personal del 061.

Los Bomberos han informado de la muerte de una persona, de la que no han trascendido más datos, mientras se investigan las causas del incendio. EFE

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mro/fs/ros

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EFE

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