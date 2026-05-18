La Bolsa española cae el 0,85 % tras la apertura y pierde los 17.500 puntos

Madrid, 18 may (EFE).- La Bolsa española cae el 0,85 % tras la apertura de este lunes y pierde el nivel de los 17.500 puntos, afectada por el alza del precio del crudo y la venta de los bonos globales, mientras se ha avivado las tensiones en Oriente Medio.

A las 9.10 horas, el IBEX 35, el principal indicador nacional, cotiza en los 17.472,7 puntos tras descender ese 0,85 %. Las ganancias del año se reducen al 0,95 %.

PUBLICIDAD

Dentro del IBEX 35, Ferrovial es el valor que más baja, el 2,22 %; seguido de ArcelorMittal, el 1,64 %.

En el lado de las ganancias solo cotizan cinco valores encabezados por Repsol, que suma el 2,66 %.

PUBLICIDAD

BBVA, por su parte, cae el 0,16 %; Telefónica, el 0,48 %; Iberdrola, el 0,60 %; Santander, el 0,90 %; e Inditex, el 1,23 %.

La bolsa española ha iniciado la semana de la misma manera en la que terminó, con caídas. El viernes descendió el 1,05 % arrastrada por el encarecimiento del petróleo de más del 3 %, lo que impulsó el miedo a una fuerte inflación, y se vio reflejado en el aumento de la rentabilidad de la deuda global.

PUBLICIDAD

Este lunes, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sigue al alza por las renovadas tensiones en Oriente Medio. Sube el 1,57 %, hasta los 110,95 dólares el barril.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también se revaloriza el 2,05 %, hasta los 107,58 dólares el barril.

PUBLICIDAD

Y ello, después de que Emiratos Árabes Unidos asegurase que hizo frente a tres drones que entraron en su territorio, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán de que se le acaba el tiempo para pactar en el alto el fuego.

En este contexto, la rentabilidad de la deuda a nivel global sigue al alza. El rendimiento del bono español a diez años avanza hasta el 3,618 %, mientras que el de Alemania alcanza el 3,181 %. El de Estados Unidos se sitúa el 4,615 %.

PUBLICIDAD

Según los expertos de Renta4 este incremento de la rentabilidad de la deuda responde a que se ha "intensificado el miedo a la inflación y han aumentado las expectativas de que los bancos centrales se vayan a ver obligados a endurecer la política monetaria".

Los expertos de eToro también indican que los mercados de bonos se están convirtiendo en la principal señal de alerta a medida que los inversores reevalúan los riesgos de inflación, el alza de los precios de la energía, la incertidumbre política y la creciente presión fiscal.

PUBLICIDAD

En este contexto, en Asia, donde se ha conocido que la producción industrial de China creció un 4,1 % interanual en abril, lo que supone una ralentización, el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,37 %; el Nikkei de Tokio, el 0,97 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,08 %.

Mientras los futuros sobre los principales indicadores de Wall Sreeet también adelantan caídas, en Europa, la apertura es negativa. Destaca la caída de Milán, del 2 %; seguido de París, el 1,01 %; Fránfort, el 0,50 % y Londres, el 0,31 %.

PUBLICIDAD

El euro cae y se cambia a 1,163 dólares, mientras el oro cotiza casi plano, en los 4.545,95 dólares.

La plata desciende el 0,72 %, hasta los 75,44 dólares, y el bitcoin, el 1,85 %, hasta los 76.917,44 dólares. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)