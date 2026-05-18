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Maíllo reconoce el efecto del Gobierno de coalición en los resultados: "Uno tiene que asumir lo que hace"

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El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reconocido este lunes que el ser parte del Gobierno de coalición en la Nación ha tenido su efecto en los resultados electorales de Por Andalucía este 17M, en el que la confluencia ha mantenido los cinco escaños de 2022 pero ha sido sobrepasado por Adelante Andalucía, con ocho parlamentarios.

Preguntado en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press por si el Gobierno de coalición en España le había infligido un "castigo electoral" a Por Andalucía, Antonio Maíllo ha sido claro: "Puede ser, puede ser, pero uno tiene que asumir en términos políticos lo que hace".

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"En términos políticos, la apuesta por estar en el Gobierno no es una apuesta cómoda en un Gobierno de coalición, en situación de minoría, en un contexto muy complicado, pero uno tiene que luchar por aquello que cree incluso con una perspectiva que vaya más allá de la coyuntura", ha analizado el candidato.

Pese a los resultados, Antonio Maíllo ha insistido en que estos deben suponer "la reactivación de una izquierda alternativa y transformadora. Nos tenemos que poner las pilas para seguir conformando un proyecto de país. Eso sí lo voy a defender, que haya una izquierda que tenga un proyecto de todo el país, no troceado".

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"Es un debate de enjundia, porque puede haber una tentación de construir una izquierda troceadda que sería el mayor favor que se le puede hacer al PSOE, que se convertiría en la única fuerza de izquierda o progresista en el ámbito estatal, y eso sería un drama para quienes consideramos que tiene que haber una fuerza a la izquierda y transformadora con una ambición estatal", ha apostillado.

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