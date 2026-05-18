Moreno apuesta por un gobierno en solitario en Andalucía

Madrid, 18 may (EFE).- El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo.

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido.EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)