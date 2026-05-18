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La compraventa de viviendas vuelve a caer en marzo un 2,2 % y suma un trimestre de bajadas

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Madrid, 18 may (EFE).- La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6 % en el primer trimestre de 2026.

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Por tipos de vivienda, la nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2 %, hasta las 13.057 unidades. Por el contrario, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78 % del total, subieron un 0,2 % hasta las 48.238 operaciones. EFE

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