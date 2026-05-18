Muere un hombre tras sufrir una agresión con un arma blanca en un domicilio de Salamanca

Salamanca, 18 may (EFE).- Un hombre de unos 40 años ha fallecido esta madrugadas tras sufrir una agresión con arma blanca, al parecer un cuchillo, en un domicilio de Salamanca capital, según ha informado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

En torno a las 6.45 horas, una llamada ha avisado a Emergencias de la agresión al hombre en una casa de la calle Petunias, y los alertantes ha precisado que el hombre ha resultado herido con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.

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El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil.

El personal sanitario trasladado al lugar ha confirmado el fallecimiento del hombre, de unos 40 años. EFE

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