La Bolsa española abre con una caída del 0,78 % afectada por el crudo y la deuda

Madrid, 18 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una caída del 0,78 %, con la que ha perdido los 17.500 puntos, afectada nuevamente por el alza del precio del crudo y la venta de los bonos globales, mientras se avivan las tensiones en Oriente Medio.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal indicador nacional, cotiza en los 17.487,9 puntos tras descender ese 0,78 %. Las ganancias del año se reducen así al 1,05 %.

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La renta variable se ve un día más afectada por la venta de bonos a nivel global como consecuencia del nuevo incremento que registra el petróleo (el brent sube el 1,71 %, hasta los 111,13 dólares el barril), lo que según los expertos de Renta4 "intensifica el miedo a la inflación y aumentan las expectativas de que los bancos centrales se vayan a ver obligados a endurecer la política monetaria". EFE

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