Espana agencias

La Audiencia Nacional respalda a la CNMV y limita el plus de transporte al bus y metro

Guardar
Google icon

Madrid, 18 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha respaldado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en una demanda de conflicto colectivo del sindicato CSIF, y respalda que sólo cabe percibir la compensación por el fomento del transporte sostenible incluido en el convenio si se emplea transporte público.

En una sentencia fechada el pasado 21 de abril a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social desestima la demanda del sindicato CSIF y rechaza que dicha compensación se cobre cuando no se justifique el uso de transporte público y tampoco en las situaciones de suspensión del contrato de trabajo o cuando se teletrabaja.

PUBLICIDAD

CSIF pedía que se declarase el derecho de los trabajadores a percibir el concepto "fomento de transporte sostenible" de forma íntegra en la cuantía de 50 euros en 11 mensualidades, así como el abono de las diferencias generadas con carácter retroactivo desde enero de 2025.

También pedían que se incluyeran en el concepto de "fomento de transporte sostenible" los días de disfrute de permisos retribuidos, suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y de acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia y días de teletrabajo.

PUBLICIDAD

La Sala recuerda que, si se acude "al tenor literal del precepto, la propia nomenclatura del mismo ya ofrece pistas sobre su regulación, ya que no se refiere a 'plus de transporte' sino a 'fomento del transporte sostenible', lo que apunta a la intención de limitarlo al transporte publico".

Tampoco se contempla compensar a los empleados que cuentan con plaza de aparcamiento para coche o moto en la propia entidad, añade la sentencia.

La sentencia destaca que tampoco se pueden abonar gastos de transporte cuando el empleado no acude al centro de trabajo por causas como enfermedad, baja por maternidad y otras, ya que en esos casos no se hace uso del transporte público. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Matías Moreno: “Vamos a dejar la vida en la última fecha”

Infobae

El Atlético estrenará ante el Villarreal la segunda equipación de la temporada 2026-27

Infobae

Una detenida tras la muerte por arma blanca de un hombre en un domicilio de Salamanca

Infobae

Cesado el subdelegado del Gobierno en Vizcaya por sentencia del TSJPV que consideró que no se motivó su nombramiento

Infobae

Adelante resalta que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

ECONOMÍA

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital