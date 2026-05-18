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Carvajal, a Fede Valverde: “El brazalete queda en buenas manos”

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Madrid, 18 may (EFE).- Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, quien no continuará en el club blanco tras concluir la presente temporada, dio el relevo al uruguayo Fede Valverde, al asegurar en un comentario en redes sociales que “el brazalete queda en buenas manos”.

“Has hecho que se me salten las lágrimas guacho!! Gracias por todos estos años!! Eres un fenómeno como te lo he hecho saber muchas veces. El brazalete queda en buenas manos!!”, escribió Carvajal en Instagram en una publicación de Fede Valverde en la que se despide de su capitán.

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Carvajal cerrará una etapa de 13 años y 27 títulos con el Real Madrid, por lo que Valverde es el siguiente en la lista para ejercer de primer capitán del conjunto blanco.

El uruguayo actualmente no está entrando en la dinámica de grupo al recuperarse de un traumatismo craneoencefálico que sufrió el jueves 7 de mayo después de una segunda discusión, en dos días consecutivos, con su compañero francés Aurelien Tchouaméni.

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En pleno pique entre ambos en el vestuario, Valverde se cayó y se golpeó con una mesa, lo que le provocó el traumatismo, una situación que puso de manifiesto las tensiones que se viven en un vestuario del Real Madrid, en el que, siguiendo la norma habitual para elegir primer capitán, el tiempo de permanencia en el equipo, le toca al uruguayo ejercer como tal. EFE

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