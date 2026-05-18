Espana agencias

Carrera: Voy a la WNBA con ganas de probar y ver cómo puedo ayudar en una gran plantilla

Guardar
Google icon

València, 18 may (EFE).- La interior española Raquel Carrera, que se incorporará en los próximos días a New York Liberty tras haber ganado la Liga Femenina con el Valencia Basket, explicó que afronta su primera experiencia en la WNBA con ganas de saber cómo puede encajar en la liga estadounidense y en la franquicia.

"Ahora empiezo una nueva etapa y lo hago ilusionada. Es una nueva experiencia que afronto con ganas de probar. Llego para ver qué quiere de mí un equipo que tiene una gran plantilla. Voy a ayudar en lo que pueda y a ver dónde puedo encajar", explicó Carrera en declaraciones a EFE.

PUBLICIDAD

Elegida en 2021 en el 'draft' de la WNBA, Carrera había aplazado hasta ahora su debut en la liga estadounidense pero se incorporará en los próximos días al equipo de Nueva York. Eso sí, al acabar la campaña, regresará al Valencia Basket.

"Tengo contrato con el Valencia la próxima campaña y estoy muy contenta de seguir aquí", apuntó la internacional española, que fue nombrada este domingo mejor jugadora de la final de la Liga Femenina en la que su equipo se impuso al Casademont Zaragoza para completar su 'poker' de títulos ligueros.

PUBLICIDAD

"La verdad es que estoy muy contenta, ganar cuatro títulos de Liga es algo que se dice pronto pero que no es fácil", destacó la jugadora gallega, que destacó la capacidad que han tenido para rehacerse de los problemas que han surgido.

"No ha sido un año fácil, el equipo ha tenido altibajos pero ha sabido salir y cuando ha llegado el momento ha demostrado que sabe competir", destacó Carrera.

En el partido del domingo, una canasta sobre la bocina de Yvonne Anderson le dio el triunfo y el título a su equipo. "Estamos aún en la etapa de no creérnoslo. Fue un final de película, un broche a una temporada difícil de la que ha sabido salir", señaló.

El equipo valenciano afrontará este lunes en el Roig Arena una celebración que será también una despedida para muchas jugadoras, entre ellas todo apunta que estarán Queralt Casas y Cristina Ouviña.

"Hay muchas jugadoras que llevan muchos años aquí y que se merecen un reconocimiento enorme. Cerrar una etapa va a ser bonito y al mismo tiempo duro. Son dos jugadoras que representan los valores del club, los de la cultura del esfuerzo y que han sido claves en todos los títulos que hemos conseguido estos años", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alex Márquez, operado de una fractura en la clavícula, abandonará esta tarde el hospital

Infobae

Histórico pleno de victorias en casa del Barça

Infobae

Baleares usará detectores de radiofrecuencia para evitar el fraude en la selectividad

Infobae

Vivienda celebra el jueves una sectorial para distribuir los fondos del nuevo plan estatal

Infobae

Torres, "más que decepcionado" con Clavijo, que "siempre le busca cuando se ve acorralado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital