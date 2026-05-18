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Atraca en Getxo (Bizkaia) el crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis

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Bilbao, 18 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado a primera hora de este lunes en la terminal de cruceros de Getxo (Bizkaia), han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Según han precisado, el barco, en el que se han detectado 30 casos activos de gastroenteritis a bordo, ha atracado pasadas las ocho de la mañana.

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Entre pasaje y tripulación, son 1.750 personas las que transporta este crucero.

El Ambition, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas 50 personas.

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El pasado sábado el barco atracó en el puerto de A Coruña y después lo hizo en el puerto gijonés de El Musel, antes de partir hacia el de Bilbao.

El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general. EFE

(Foto)

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EFE

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