Albares lamenta que la "impunidad sea la norma" ante los ataques a la misión médica en Sudán, Palestina o Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que la "impunidad sigue siendo la norma" ante los ataques contra la misión médica, que solo en 2025 dejaron más de 2.000 muertos entre civiles y personal, en conflictos como los de Sudán, Palestina o Ucrania.

Así lo ha hecho en la inauguración del acto institucional "La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286", promovida entre otros países por España, durante la que denunciado que "en escenarios como Sudán, como Palestina, como Ucrania, la resolución ha quedado reducida a una mera declaración de intenciones".

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"La destrucción de hospitales e instalaciones sanitarias es sin duda alguna una de las fórmulas más crueles de violencia", ha valorado Albares, incidiendo en que "no solo causa víctimas inmediatas, condena a miles de personas a vivir sin atención médica básica, dificulta la recuperación entre los conflictos, erosiona la confianza de las instituciones y obstaculiza la reconciliación y la paz".

Aunque la citada resolución se aprobó para "impedir y prevenir" este tipo de ataques contra infraestructuras y personal sanitario, exigiendo a los Estados "revisar procedimientos militares, garantizar la identificación de instalaciones sanitarias, formar a sus fuerzas armadas en Derecho Internacional Humanitario e investigar de manera independiente los ataques", "la realidad es que la impunidad sigue siendo la norma", ha lamentado, sin mencionar a ningún país en concreto.

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INVESTIGACIONES ESCASAS

El jefe de la diplomacia ha denunciado que "las investigaciones de los ataques contra la misión médica suelen ser escasas y en muchas ocasiones completamente inexistentes". "Los responsables es rarísimo que comparezcan ante la justicia y el uso de nuevas tecnologías, muy en especialmente los drones de bajo coste, multiplican el número de víctimas civiles", ha agregado.

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Albares ha recalcado que "la lucha contra la impunidad exige investigaciones rápidas, independientes, transparentes, mecanismos internacionales cuando los estados no puedan o no quieran investigar, documentación rigurosa de los ataques" así como "un apoyo decidido a los tribunales nacionales e internacionales", incluido el Tribunal Penal Internacional, "sometido en estos mismos momentos a una presión inaceptable".

Según el ministro, "los principios humanitarios de neutralidad, de imparcialidad, de humanidad, de independencia están en entredicho y los trabajadores médicos y sanitarios son cada vez más estigmatizados e incluso en ocasiones, como hemos visto en Gaza, criminalizados", en una crítica velada a Israel, aunque sin mencionarle.

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"En tiempos de guerra pocas normas son tan esenciales como aquellas que garantizan que quienes curan, que quienes salvan vidas puedan desarrollar su labor sin convertirse en objetivo", ha recalcado, advirtiendo de que "cada hospital destruido, cada ambulancia atacada, cada médico profesional sanitario asesinado es una derrota colectiva para todos nosotros".

Por ello, ha reivindicado que diez años después de la aprobación de la resolución 2286 "el mundo no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado". "La comunidad internacional debe actuar con determinación, con coherencia, con convicción de que proteger la misión médica es proteger la propia dignidad humana", ha remachado.

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