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Yuri, baja por sanción en el Bernabéu, podría haber jugado último partido con el Athletic

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Bilbao, 17 may (EFE).- El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche será baja por sanción en el último partido de la temporada que enfrentará al equipo rojiblanco con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras haber visto frente al Celta su quinta amarilla de la temporada.

El lateral zurdo, de 36 años, que acaba contrato el próximo 30 de junio y de quien se desconoce aún si seguirá o no la próxima temporada, podría haber jugado por lo tanto su último partido con la camiseta rojiblanca.

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Yuri ha sido uno de los futbolistas más destacados del conjunto bilbaíno a lo largo de la campaña y en el partido ante el conjunto celeste fue el autor del pase que aprovechó Iñaki Williams para marcar el 1-1 definitivo en San Mamés.

Al final del partido los aficionados locales, que han brindado también su despedida a Ernesto Valverde y a Iñigo Lekue tras su último encuentro en San Mamés, han mostrado su cariño a Yuri animándole a seguir con cánticos de 'Yuri quédate'.

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De cara al partido del Bernabéu la baja de Yuri se suma a las ya conocidas de los lesionados Nico Williams, Oihan Sancet y Unai Egiluz y a la duda sobre la disponibilidad de Dani Vivian, que se recupera del esguince de tobillo que se produjo el pasado miércoles contra el Espanyol. EFE

ibn/ism

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