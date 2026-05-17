Un gol de Vinícius da ventaja al Real Madrid al descanso (0-1)

Sevilla, 17 may (EFE).- Un gol del brasileño Vinícius Junior, al cuarto de hora, da ventaja al Real Madrid (0-1) al descanso de su partido contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tras una primera mitad en la que los locales, que se juegan sellar la permanencia, salieron con más intensidad, aunque los madridistas fueron de menos a más hasta hacerse dominadores.

El gol de Vini Jr. fue validado por el VAR, después de que el equipo sevillista reclamara sin éxito una falta previa del francés Kylian Mbappé, quien regresó a la titularidad tras su polémica con su técnico, Álvaro Arbeloa, por un posible codazo al local José Ángel Carmona cuando bajó con el pecho el balón para que el brasileño anotara con un tiro desde la frontal del área. EFE

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