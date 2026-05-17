Hoy será noticia. Lunes, 18 de mayo

ELECCIONES ANDALUCÍA

Los partidos analizan los resultados de las elecciones andaluzas

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Sevilla (EFE).- Los partidos políticos hacen balance de las elecciones andaluzas, en las que el PP de Juanma Moreno ha ganado, pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y necesitará a Vox para gobernar, mientras el PSOE ha obtenido su peor resultado histórico y la gran sorpresa la han dado los anticapitalistas de Adelante Andalucía al lograr 8 escaños.

El resultado de las elecciones andaluzas acaparará la actualidad política y centrará el foco de las reuniones de las direcciones nacionales de los partidos, como la de la Junta Directiva Nacional del PP que preside su líder, Alberto Núñez Feijoó.

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HUELGA MÉDICOS

Los médicos vuelven a parar por cuarta vez este año con el conflicto con Sanidad encallado

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Madrid (EFE).- Médicos de toda España están llamados este lunes a su cuarta huelga semanal del año ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad, que acusa a los sindicatos convocantes de alinearse con la derecha para perpetuar el conflicto en busca de fines distintos a los de mejorar las condiciones del colectivo.

El nuevo paro de batas blancas arranca hoy sin apenas novedades respecto al anterior, celebrado la última semana de abril, con el conflicto en punto muerto y la exigencia por parte del comité de huelga de que intervenga para resolverlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, petición a la que se sumaron PP y PNV.

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JUICIO KITCHEN

El juicio Kitchen abordará los audios de la causa a la espera de que declaren los acusados

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Madrid (EFE).- El juicio del caso Kitchen inicia este lunes su séptima semana, en la que el tribunal escuchará grabaciones de audio presentadas como prueba en esta causa y que arranca además con la incógnita de si comenzarán o no a declarar los acusados y de quién lo hará primero.

En las próximas jornadas, el tribunal de la Audiencia Nacional que está enjuiciando a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas abordará la prueba documental y escuchará las declaraciones que hizo en instrucción el comisario Enrique García Castaño, eximido de la causa por problemas de salud.

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APAGÓN ELÉCTRICO

Redeia y la CNMC coinciden en el Congreso por el apagón en pleno debate por el expediente

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Madrid (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece este lunes en la comisión del Congreso que investiga el apagón peninsular de 2025, donde responderá a cuestiones relacionadas con la actuación del operador del sistema eléctrico español y filial del grupo, Red Eléctrica, antes, durante y después del incidente.

Para este día también está programada la intervención de Rocío Prieto, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), después de expedientar a más de medio centenar de compañías, incluida Red Eléctrica, que ha advertido, en sus alegaciones, de un conflicto de interés del regulador.

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BIZUM COMERCIO

El pago en comercios físicos con Bizum comienza este lunes de forma gradual

Madrid (EFE).- A partir de este lunes las compras en comercios físicos se podrán empezar a pagar con Bizum, aunque solo podrán hacerlo aquellos usuarios cuyos bancos empiecen a ofrecer desde ya el servicio, que se irá incorporando de manera gradual en los comercios que vayan admitiéndolo como medio de pago.

Las entidades bancarias serán las que irán comunicando a sus clientes la fecha en la que tendrán el servicio disponible, definirán los territorios, sectores y el cronograma para ofrecer el pago de Bizum en comercios físicos, de forma que las fechas para usuarios, negocios y comercios dependerán de cada banco, como ha venido ocurriendo con otras funcionalidades, explican a EFE desde Bizum.

PRESUPUESTOS CATALUÑA

Illa y Junqueras presentan un plan ferroviario con el acuerdo presupuestario cerca

Barcelona (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, presentarán este lunes el proyecto de la Línea Orbital Ferroviaria, en un acto en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en medio de un clima de acercamiento entre republicanos y socialistas hacia un acuerdo presupuestario.

El acto, en el que también participará la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, así como diversos alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Barcelona, tendrá lugar a las 12:30 horas y servirá para certificar el acuerdo entre el Govern y ERC para impulsar este eje ferroviario. Se trata de una línea ferroviaria orbital para unir las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, un proyecto valorado en 5.200 millones de euros que requiere el compromiso del Estado y que culminaría en 2040.

EL TIEMPO

Chubascos localmente fuertes en el nordeste de Cataluña

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes en el nordeste de Cataluña y en sus litorales durante la primera parte del día.

La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares. Predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas.

EFE

fp