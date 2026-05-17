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Irene Montero avisa que la izquierda tiene "mucho trabajo por hacer" tras el resultado andaluz

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La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que la izquierda "tiene mucho trabajo por hacer" tras el resultado de las elecciones en Andalucía, donde la derecha ha vuelto a alzarse victoriosa.

A su vez, la líder del partido 'morado', Ione Belarra, ha proclamado que la gente "tiene ganas de izquierda" y "hay que hacerlo posible", apuntando así la reorganización del espacio político de cara a las elecciones generales.

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Todo ello después de que la coalición Por Andalucía se haya estancado en cinco escaños en los comicios del 17M y su formación se queda sin representantes en el parlamento autonómico. Asimismo, Adelante Andalucía, la candidatura impulsada por sus antiguos aliados de Anticapitalistas, haya dado la campanada hasta conseguir los ocho escaños.

Mediante un mensaje en la red social 'X', Belarra ha lamentado que "cada vez que se abren las urnas la derecha consolida un gobierno para seguir destrozando lo público y especulando con la vivienda".

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También ha criticado que el PSOE "con su inacción" en el Gobierno "sólo alimenta a quien dice combatir", es decir, a PP y Vox y ha insistido en su convencimiento de que la gente quiere "tiene ganas de izquierda, hay que hacerlo posible".

El partido morado ha azuzado la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras compartir un acto conjunto sobre el futuro de la izquierda.

Por su parte, la exministra de Igualdad ha advertido en las redes sociales que, tras el 17M, "una vez más se abren las urnas y la derecha sale ganando". "Que Moreno Bonilla pueda seguir destrozando la sanidad y los servicios públicos en Andalucía es un peligro que nadie debería soportar. Desde la izquierda tenemos mucho trabajo por hacer", ha zanjado.

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