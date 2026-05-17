Los barones del PP felicitan a Moreno y su apuesta por la "moderación" en la campaña

(Actualiza la NA7203 con más reacciones de barones)

Madrid, 17 may (EFE).- Los barones del Partido Popular han felicitado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en su mayoría han celebrado la "moderación" por la que ha apostado el candidato en su campaña.

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Con más del 98 por ciento de los votos escrutados, Moreno ha ganado con 53 diputados, pero se ha quedado a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta, mientras que el PSOE de María Jesús Montero ha obtenido su peor resultado histórico en Andalucía con 28 (dos menos).

Vox consigue 15 escaños, uno más de los que tenía hasta ahora y se convierte en pieza clave para que Moreno pueda gobernar. Adelante Andalucía ha conseguido 8 diputados y Por Andalucía se mantiene con los mismos 5 escaños que tenía.

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En sus mensajes, los dirigentes autonómicos del PP se han centrado en felicitar a su compañero sin hacer alusión a la pérdida de la mayoría absoluta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera dirigente del PP en reaccionar, ha celebrado que Moreno haya logrado "arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más".

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"Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores", ha afirmado la presidenta en un mensaje a través de X.

En la misma red social, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dicho que los andaluces han respaldado el proyecto "de progreso y moderación" de Moreno y ha afirmado que es "una alegría" ver cómo se reconocen los resultados del trabajo hecho "con el corazón y con respeto a la ciudadanía".

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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también ha destacado la moderación de Moreno y ha afirmado por su parte que los votantes han dado "un respaldo claro" al trabajo hecho y a una forma de gobernar "basada en la estabilidad, la moderación y la confianza".

Un mensaje similar ha publicado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha dicho que "los andaluces han respaldado la estabilidad, la moderación y la gestión con resultados".

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El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien está en plenas negociaciones con Vox para formar Gobierno, ha apostado por un escueto mensaje en X en el que ha felicitado a Moreno por "una clara victoria y un nuevo éxito". "Los andaluces han confiado, una vez más, en tu proyecto de progreso para Andalucía", ha escrito.

El presidente aragonés, Jorge Azcón -reinvestido gracias a pactar con Vox-, ha dicho por su parte que la victoria es "inapelable" y le otorga al PP andaluz "un histórico tercer mandato para seguir impulsando a Andalucía como una tierra de progreso y talento". EFE

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