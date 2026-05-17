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El PSOE asegura que redoblará sus esfuerzos para "recuperar la confianza" de los andaluces

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Madrid, 17 may (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este domingo que su partido redoblará esfuerzos para "recuperar la confianza" de los andaluces después de que los socialistas hayan obtenido su peor resultado en las elecciones de esa comunidad.

En una breve comparecencia en Ferraz, Torró ha reconocido que los 28 diputados obtenidos por el PSOE andaluz liderado por María Jesús Montero no son el resultado que le hubiera "gustado" al partido, pero ha subrayado que desde hoy mismo, la formación se pondrá manos a la obra para recuperar los apoyos.

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La número tres del partido ha destacado el trabajo y compromiso de la candidata socialista y tras recordar que los socialistas han ganado diez de las trece elecciones autonómicas andaluzas, ha augurado que volverán a ganar en el futuro.

Torró ha respaldado a Montero como secretaria general de los socialistas andaluces y ha adelantado que su formación llevará a cabo una "oposición limpia, firme, constructiva, pero implacable" en el parlamento andaluz.

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Ha destacado que el PP de Juanma Moreno, a quien ha felicitado por su victoria, no ha logrado convalidar la mayoría absoluta y ha recalcado que el bloque de las derechas ha perdido cuatro escaños.

La Ejecutiva federal del PSOE analizará mañana en profundidad los resultados de estos comicios.

Unos resultados que según han asegurado fuentes del partido no son extrapolables a unas elecciones generales y han incidido en que las encuestas daban a Montero peores números cuando anunció su candidatura a la Junta.

Desde Ferraz reconocen que les está costando movilizar el voto en las citas autonómicas. Creen que muchos ciudadanos han visto lejanas las posibilidades del PSOE de gobernar y por tanto no han apostado por el voto útil sino por otras formaciones a su izquierda.

Por otro lado, descartan que vaya a haber una oposición interna a María Jesús Montero en el PSOE andaluz porque consideran que era la mejor candidata, y tampoco existe temor a que ella decida dar un paso al lado.

Además, creen que en Génova deberían estar preocupados por este resultado, ya que vuelven a depender de Vox para gobernar, y han recordado que lo primero que ha dicho el partido de Santiago Abascal tras conocer los resultados es que impondrán su 'prioridad nacional'. EFE

(Foto)(Vídeo)

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EFE

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