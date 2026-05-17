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2-0. Mancini acerca al Roma a la 'Champions' con doblete

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Roma, 17 may (EFE).- El Roma se impuso este domingo en el derbi de la capital ante el Lazio (2-0), con un doblete de Gianluca Mancini, y se colocó en puestos de Liga de Campeones tras la derrota del Juventus, por lo que dependerá de sí misma en la última jornada del campeonato para volver a esta competición siete años después.

El Estadio Olímpico, como acostumbra en este tipo de citas, fue una olla a presión para el Lazio, que en esta jornada jugó de visitante y sin su 'Curva' de aficionados presente, en huelga en este tramo final de temporada por la gestión del club. "Dignidad y respeto valen más que un derbi", fue el único mensaje de los 'laziale' a su directiva.

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Durante la primera media hora, el juego se mantuvo en el centro del campo, con pocas ocasiones para ambos equipos. El Lazio tuvo la iniciativa, y llegó a celebrar un gol anulado finalmente por fuera de juego. La "Loba" de Gasperini no supo concretar ni a través de las botas de Malen ni del juego de Mario Hermoso. Hasta el minuto 39.

Tras un centro preciso desde el córner ejecutado por Niccolò Pisilli, Gianluca Mancini apareció para dar un testarazo y mandar el balón al fondo de la red. Fue el gran héroe de la mañana y lo celebró con entusiasmo besando el escudo. En el minuto 66, volvió a aparecer y firmó su doblete tras una asistencia del argentino Paulo Dybala, que se fue ovacionado del campo.

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La segunda mitad fue dominada por el Roma, que se acerca a la posibilidad de volver a disputar la Liga de Campeones siete años después de su última participación. Dependen de sí mismos y podrán certificarlo en la próxima jornada ante el Hellas Verona, un equipo que ya descendió hace dos jornadas.

La tensión entre ambos equipos de la ciudad romana se notó también tras dos tanganas en las que expulsaron al brasileño Wesley del Roma y a Nicolo Rovella del Parma.

El clásico de la capital estuvo también marcado por la despedida del capitán, Stephan El Shaarawy, que anunció su salida del club tras haber estado -en dos etapas separadas- diez años en el Roma. La afición romanista también dedicó multitud de pancartas en el estadio a Paulo Dybala, uno de los jugadores más queridos del equipo, cuyo contrato finaliza este mes y cuyo futuro aún es una incógnita.

También hubo problemas con el horario en el que se iba a disputar, ya que el partido tuvo que ajustarse al horario unificado junto con otros cuatro encuentros en la lucha por Europa. El encuentro fue modificado en dos ocasiones porque coincidía con la final del Masters 1.000 de tenis, que se disputa esta tarde entre Jannik Sinner y Casper Ruud, a escasos metros del estadio. EFE

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