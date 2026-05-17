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Celta y Athletic se unen para celebrar el ‘Día das Letras Galegas’

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Vigo, 17 may (EFE).- El Celta informó este domingo de que, en los prolegómenos del duelo que le medirá al Athletic en San Mamés, desarrollará una serie de acciones conmemorativas con motivo del “Día das Letras Galegas”.

La principal tendrá lugar en los instantes previos al pitido inicial, cuando los capitanes de ambos equipos protagonizarán un intercambio simbólico de libros sobre el césped “como muestra de la unión entre fútbol, cultura e identidad”, destaca la entidad gallega.

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El Celta agasajará al club bilbaíno con ‘Circe ou o pracer do azul’, obra de Begoña Caamaño, autora homenajeada en las ‘Letras Galegas 2026’, y ‘Un equipo para un país’, de Xavier Sánchez Pazos, primer libro editado bajo la marca celeste RIO1923.

Por su parte, el Athletic Club entregará dos libros editados por la Fundación Athletic Club: la novela ‘Makatza’, de Andoni Egaña, y ‘Boise’, de Nerea Ibarzabal, Xabi Paya y Onintza Enbeita.

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La iniciativa incluirá también una gráfica especial en las redes sociales y en la pantalla exterior de San Mamés, sumándose así el Athletic Club a la celebración de las “Letras Galegas” y a la promoción de la lengua y cultura gallegas.

Además, el club bilbaíno quiso tener un detalle especial con el cuadro celeste, dejando en las habitaciones del hotel de concentración un libro de autoría vasca para cada jugador celeste. Los títulos escogidos forman parte de una cuidada selección literaria que ponen en valor a riqueza cultural de Euskadi, informó el Celta.

Por ello, la entidad presidida por Marian Mouriño expresó su “sincero agradecimiento” al Athletic Club por su “sensibilidad” y “complicidad” con esta celebración, así como por su apuesta “por un fútbol que trasciende lo deportivo y sirve también como espacio de encuentro entre cultura, lengua e identidad”.

“Ambos clubes compartimos una manera de entender el fútbol estrechamente vinculada a nuestras raíces y a la defensa de nuestro patrimonio cultural, demostrando que el deporte también puede ser una poderosa herramienta para celebrar y difundir la cultura”, apunta el Celta en su comunicado. EFE

dmg/og

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EFE

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