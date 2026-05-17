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María Jesús Montero: "Los ciudadanos nos colocan en la oposición. No es un buen resultado"

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Sevilla, 17 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha admitido que los 28 escaños obtenidos por su formación en las elecciones autonómicas -dos menos que en los anteriores comicios- "no son un buen resultado" y que los ciudadanos les han colocado en la oposición.

En una comparecencia desde un hotel de Sevilla, donde ha seguido el escrutinio, Montero ha anunciado que en los próximos días el PSOE-A convocará los órganos del partido para analizar en profundidad los datos pormenorizados del voto este 17M, "lo que se desprende" de ello y que puedan aprender para el futuro, y ha señalado que toman "nota" del mensaje de los ciudadanos.

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Montero, que ha felicitado al candidato del PP, Juanma Moreno, por su victoria en las elecciones, ha señalado que su papel desde la oposición será, como planteó en la campaña, el de la defensa de los servicios públicos.

"Los ciudadanos nos colocan en la oposición y desde ahí vamos a ejercer" contra el "Gobierno de las derechas" que, ha indicado, ha bajado en escaños, ya que el PP ha pasado de 58 a 53 representantes este 17M.

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Esa caída del PP, que pierde la mayoría absoluta que tenía desde 2022 en Andalucía, es un acicate, ha señalado, para "redoblar esfuerzos" desde la oposición "con rigor, planteando respuestas y propuestas".

"No son para nosotros unos buenos resultados", ha insistido la líder del PSOE andaluz, quien ha recordado que su partido concurre a las elecciones "para ganar" y eso no ha pasado.

El PSOE, ha añadido, analizará "con detalle todos los indicadores y todo lo que se desprende del voto" de los andaluces con vocación de mejorar sus opciones de conseguir volver a gobernar en Andalucía, que es lo que ha señalado Montero que anhelan.

La socialista ha insistido en que le hubieran gustado otros resultados este domingo, pero ha indicado que los 28 escaños conseguidos les van a permitir "hacer la oposición seria, la oposición responsable que tenemos que seguir haciendo". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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