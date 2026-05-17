Maíllo: Por Andalucía no cumple sus expectativas ni el objetivo de echar al PP

Sevilla, 17 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reconocido este domingo que el resultado de las elecciones autonómicas, en el que han mantenido los cinco diputados que tenían la pasada legislatura, no cumple sus "expectativas de crecimiento" ni el objetivo de "echar al PP de la Junta".

En declaraciones a los periodistas en la sede de IU Andalucía en Sevilla, rodeado de militantes y acompañado por dirigentes regionales de la formación, Maíllo ha advertido que "no va a haber tregua al Gobierno del PP ni al supuesto gobierno de PP y Vox", de los que ha dicho que "van a reactivar una estrategia que viene de 2018". EFE

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