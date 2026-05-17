El resultado andaluz obliga a Sumar y Podemos a repensar si la unidad es suficiente

Sol Carreras

Madrid, 17 may (EFE).- El resultado de las elecciones andaluzas obliga a Sumar y Podemos a repensar si la unidad entre los partidos a la izquierda del PSOE es suficiente, ya que su candidatura de Por Andalucía solo ha logrado mantener escaños, mientras que los andalucistas y anticapitalistas de Adelante Andalucía ha multiplicado por cuatro sus resultados.

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En concreto, la coalición Por Andalucía (integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos) ha conservado sus cinco escaños en las elecciones autonómicas celebradas este domingo y Adelante Andalucía se ha convertido en una de las protagonistas de la noche electoral, al pasar de dos a ocho escaños.

Estos resultados certifican el tirón electoral de los partidos de izquierdas territoriales frente a los de ámbito estatal, como ya ocurrió recientemente en las elecciones autonómicas de Aragón con la subida de la Chunta Aragonesista.

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Una tendencia que en el caso andaluz es más significativa, ya que Adelante Andalucía estrenaba candidato, José Ignacio García, mientras que la coalición de Por Andalucía la encabezaba el líder de IU, Antonio Maíllo, y logró algo que tras las generales de 2023 parecía casi imposible: que volvieran a coincidir en una candidatura electoral Sumar y Podemos.

Sin embargo, esta unidad no ha movilizado al electorado, que ha premiado a una fuerza más pegada al territorio, como Adelante Andalucía, y alejada del ruido de la política nacional.

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Por su parte, tanto IU como Movimiento Sumar gobiernan en coalición en España junto a los socialistas y, al igual que Podemos, están influenciados en su estrategia y movimientos por el eterno debate sobre la unidad a la izquierda del PSOE.

Ahora la gran incógnita es qué pasará en el próximo ciclo electoral, previsto en 2027, con elecciones generales, municipales y autonómicas previstas en buena parte de España.

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La repetición de una gran candidatura de unidad a la izquierda del PSOE en las generales era ya un quimera y lo ocurrido en Andalucía puede complicar aún más un gran acuerdo, ya que los comicios andaluces demuestran que la unidad por si sola no es suficiente para convencer al electorado.

Por un lado, están los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), pendientes aún de la elección de un nuevo nombre y candidato o candidata para las generales.

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Unos asuntos que todas estas formaciones dejaron en 'stand by', a la espera de ver qué ocurría en las elecciones andaluzas.

Por otro lado está Podemos, que no ha respondido a los llamamientos de Sumar para ir en coalición en las generales y está alentando la posibilidad de configurar por su cuenta un tándem electoral entre la número dos de los morados, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

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Rufián no ha cogido el guante de Podemos y este domingo, en pleno escrutinio de las andaluzas, ha afirmado en la red social X que las izquierdas españolas "son el problema" y que "es el momento de las izquierdas soberanistas", abogando por "optimizar la oferta electoral" y tratar de ganar a PP y Vox "provincia a provincia".

Y Montero se ha limitado a decir en X que "la derecha sale ganando" en Andalucía y que desde la izquierda tienen "mucho trabajo por hacer", mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, ha echado la culpa de la nueva victoria de la derecha a la "inacción" del PSOE.

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"La gente tiene ganas de izquierda, hay que hacerlo posible", ha añadido.

Fuentes de Sumar se han remitido a las declaraciones de Maíllo, que ha reconocido que el resultado de Por Andalucía no ha cumplido con las expectativas de crecimiento de la coalición.

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A la espera de saber qué ocurrirá finalmente en las generales, por ahora lo único claro es que las elecciones andaluzas han ahondado en el malestar de la dirección estatal de Podemos con Sumar.

Un malestar que Podemos dejó claro nada más cerrar el acuerdo para ir en coalición, al considerar que quedó prácticamente relegada de las listas electorales, con un único puesto de salida por Jaén y que no ha conseguido representación, lo que deja a los morados fuera del Parlamento.

Además, los líderes nacionales de Podemos han hecho una campaña propia, sin coincidir en ningún acto con el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y en este tiempo han evitado hacer comentarios sobre la coalición, a la espera de ver qué ocurría en la noche electoral.

Pese a su postura crítica, el resultado de las andaluzas no ha sido finalmente excesivamente malo para Podemos, ya que la coalición Por Andalucía ha salvado los muebles al mantener su resultado.

Algo que no ocurrió en las elecciones autonómicas celebradas este año en Aragón y Castilla y León, donde los morados optaron por concurrir en solitario y perdieron la representación que tenían. EFE