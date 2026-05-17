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Flick: "Lewandowski no solo es un jugador de primera clase, sino también una gran persona"

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Barcelona, 18 may (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, destacó de su jugador Robert Lewandowski, que en la victoria del conjunto azulgrana de este domingo ante el Real Betis (3-1) disputó su último partido como azulgrana en el Spotify Camp Nou, que más allá de sus virtudes como jugador, es también "una gran persona".

"Nos ha dado momentos inolvidables, con muchos goles y muchos títulos. Lo vamos a echar mucho de menos, pero forma parte de la vida y del deporte: al final de cada temporada hay jugadores que se marchan. No es solo un futbolista de primer nivel, sino también una gran persona", subrayó el técnico alemán.

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Desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou, Flick señaló que el delantero polaco siempre ha sido "una persona fantástica" en el vestuario, y destacó como una de las claves su "gran implicación" en el juego colectivo.

"Creo que un buen jugador para esa posición tiene que estar muy conectado con el equipo. Ser un '9' no es solo marcar goles, sino implicarse en el juego colectivo. Ese es el objetivo y el tipo de trabajo que se busca", opinó.

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Todo en una jornada especial no solo por la despedida del delantero sino también porque el Barcelona completó el pleno de triunfos como local en LaLiga EA Sports, un récord que Flick explicó desde la conexión con la afición.

"Es un récord del equipo, pero también de la afición. Es increíble jugar aquí. Cuando llegamos al estadio, los aficionados están siempre presentes y nos apoyan sin parar. Eso te puede dar un 5 o un 10% extra. Es fantástico. Lo que sucede en el campo también lo sienten ellos", enfatizó.

Finalmente, el técnico alemán destacó la actuación de Joao Cancelo, autor de un gol, al que calificó como "un jugador fantástico", y aseguró que esperará a ver cómo se resuelve su futuro, pues su cesión vence en junio.

También se refirió al partido y a la temporada de Raphael Dias 'Raphinha', a quien considera "vital" para su idea de juego.

"Raphinha es muy importante para nosotros. Está a su mejor nivel. Lleva muchos años en el Barça y es un jugador clave. Estoy muy contento de que haya vuelto de lesión, lo hemos echado de menos en muchos partidos. Pero lo importante es que el equipo ha sabido seguir compitiendo y ganar", concluyó. EFE

avm/xsf/fp

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EFE

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