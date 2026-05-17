Lookman da la victoria al Atlético (1-0); el Girona se la jugará ante el Elche

Madrid, 17 may (EFE).- Un gol de Lokkman en el minuto 21 dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Girona (1-0) en el partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports que enfrentó a ambos conjuntos en el estadio Metropolitano.

Con este resultado, el Girona se jugará la permanencia en la última jornada en su partido en Montilivi ante el Elche. EFE.

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