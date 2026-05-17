Lookman da la victoria al Atlético (1-0); el Girona se la jugará ante el Elche

Madrid, 17 may (EFE).- Un gol de Lokkman en el minuto 21 dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Girona (1-0) en el partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports que enfrentó a ambos conjuntos en el estadio Metropolitano.
Con este resultado, el Girona se jugará la permanencia en la última jornada en su partido en Montilivi ante el Elche. EFE.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Con el 22 % escrutado el PP gana sin mayoría absoluta las elecciones en Andalucía
2-0. Espí y Arriaga dejan al Levante a un punto de la salvación y hunden al Mallorca
0-1. El Real Madrid gana, Mbappé se redime y el Sevilla se salva
El Mallorca, a un paso de Segunda; Girona y Elche, 'final' en Montilivi
0-1. El Alavés consigue la permanencia en el Tartiere
MÁS NOTICIAS