José Ignacio García dice que Adelante Andalucía "le ha quitado la mayoría absoluta al PP"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 17 may (EFE).- El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reivindicado este domingo los resultados obtenidos por su formación en las elecciones andaluzas, con ocho representantes, y el partido "le ha quitado la mayoría absoluta al PP".
En una comparecencia ante simpatizantes tras conocerse los resultados, García ha agradecido el respaldo de los "casi 400.000 andaluces y andaluzas" que, según ha dicho, han apostado por "el andalucismo" y por "rebelarse ante lo injusto". EFE
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