Espana agencias

Jonas Vingegaard: "Hoy queriamos estar un poco a la defensiva"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 17 may (EFE).- El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) explicó que el plan de su equipo para este domingo era "estar un poco a la defensiva", después de imponerse en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale.

"Queríamos estar un poco a la defensiva, hemos perdido a un hombre en la carrera y gastamos mucha energía en el Blockhaus, era una etapa muy dura. El Decathlon ha estado empujando todo el día, y en la última subida queríamos nosotros apretar, porque creíamos que era mejor para mí. La fuga estaba al alcance y estoy contento de que he llegado a la victoria", resumió.

PUBLICIDAD

Es la segunda victoria del danés en este Giro, ambas en las etapas más montañosas hasta la fecha. Además, es la número cincuenta de su carrera como profesional. Se mostró orgulloso de ello: "Cincuenta victorias son muchas para mí. Es algo de lo que estoy muy feliz, y de ganar la segunda etapa en el Giro, es algo especial. Ha sido un buen día para nosotros".

Además, el Visma pudo celebrar el tercer puesto de Davide Piganzoli, para el que el danés tuvo buenas palabras: "Hoy Davide ha mostrado que es muy fuerte, buen corredor. Estoy muy impresionado de su tercera plaza, de cómo lo está haciendo. Buen tipo en la bicicleta y fuera, encaja muy bien en el equipo".

PUBLICIDAD

Vingegaard tuvo que dejar atrás a Felix Gall (Decathlon), que llegó junto a él a los kilómetros finales y terminó segundo la etapa. No le sorprendió: "Estaban tirando todo el día, así que esperaba un ataque de él. Estoy contento de haberle podido seguir, atacarle y llevarme la victoria".

"Hoy hemos cogido otro minuto a Jai Hindley, eso es obviamente bueno. Los Red Bull han perdido tiempo, hoy ha sido un buen día. Felix [Gall] ha mostrado que está muy fuerte", añadió, sobre sus rivales por la general.

Buena parte de las opciones de Vingegaard de disfrutar de la 'maglia rosa' pasan por la contrarreloj del próximo martes, de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, ideal para especialistas por sus largas rectas y su escasa elevación acumulada.

Preguntado por si le recordaba a la etapa contra el crono del Tour de Francia de 2022, también de más de 40 kilómetros, destacó las diferencias: "Creo que es muy diferente a la contrarreloj del Tour de 2022, porque era más de colinas, arriba y abajo, pero esta del martes es llana, sin muchas curvas. Va a ser diferente. Voy a hacer todo lo posible para hacer el mejor tiempo".

Además, hizo referencia a sus posibilidades de ganar el Giro con suficiente ventaja para ahorrar energías para el Tour: "De momento me lo tomo día a día. La próxima etapa es la contrarreloj, veremos qué tal se me da y cómo se les da a los otros. Voy a dar lo mejor de mí y, si en algún momento tengo un gran, gran margen, podré pensar en el Tour, pero en mi opinión hay que pensar al día en el Giro". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión sin fianza para el preso peligroso que salió en abril de la cárcel de Lleida

Infobae

Jorge Martín asegura que todo lo que le ha sucedido "es completamente secundario"

Infobae

71-7. Colina Clínic El Salvador da otro paso para revalidar el título de la Liga Iberdrola

Infobae

Joan Mir y Raúl Fernández, penalizados con 16 segundos, caen a las últimas posiciones

Infobae

Cazorla, titular en un once revolucionario del Oviedo; el Alavés repite alineación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino