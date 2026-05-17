Joan Plaza deja de ser entrenador del Casademont Zaragoza

Zaragoza, 17 may (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informnado este domingo de que el técnico catalán Jan Plaza deja de ser entrenador del primer equipo masculino.

"El club quiere agradecer a Joan Plaza su trabajo, implicación y profesionalidad durante el tiempo en el que ha estado al frente del banquillo rojillo, así como la disposición mostrada desde su llegada a Zaragoza en un tramo de máxima exigencia competitiva", señala el club en una nota.

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Plaza llegó al banquillo del Casademont Zaragoza el pasado 17 de febrero y dirigió su primer encuentro oficial el 7 de marzo ante MoraBanc Andorra. Desde entonces, ha estado al frente del equipo en 12 partidos de Liga Endesa, con un balance de 3 victorias y 9 derrotas.

El equipo queda bajo la dirección de Gonzalo García de Vitoria, entrenador ayudante del conjunto rojillo desde el inicio de la presente temporada. Cuenta como asistentes con Rodrigo San Miguel y Jorge Serna para afrontar los tres últimos partidos de Liga Endesa.

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Este lunes a las 11.00 el secretario técnico de Casademont Zaragoza, Pedro Llompart, y el entrenador Gonzalo García de Vitoria, comparecerán ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe. EFE