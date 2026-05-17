Espana agencias

Joan Plaza deja de ser entrenador del Casademont Zaragoza

Guardar
Google icon

Zaragoza, 17 may (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informnado este domingo de que el técnico catalán Jan Plaza deja de ser entrenador del primer equipo masculino.

"El club quiere agradecer a Joan Plaza su trabajo, implicación y profesionalidad durante el tiempo en el que ha estado al frente del banquillo rojillo, así como la disposición mostrada desde su llegada a Zaragoza en un tramo de máxima exigencia competitiva", señala el club en una nota.

PUBLICIDAD

Plaza llegó al banquillo del Casademont Zaragoza el pasado 17 de febrero y dirigió su primer encuentro oficial el 7 de marzo ante MoraBanc Andorra. Desde entonces, ha estado al frente del equipo en 12 partidos de Liga Endesa, con un balance de 3 victorias y 9 derrotas.

El equipo queda bajo la dirección de Gonzalo García de Vitoria, entrenador ayudante del conjunto rojillo desde el inicio de la presente temporada. Cuenta como asistentes con Rodrigo San Miguel y Jorge Serna para afrontar los tres últimos partidos de Liga Endesa.

PUBLICIDAD

Este lunes a las 11.00 el secretario técnico de Casademont Zaragoza, Pedro Llompart, y el entrenador Gonzalo García de Vitoria, comparecerán ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con el 22 % escrutado el PP gana sin mayoría absoluta las elecciones en Andalucía

Infobae

2-0. Espí y Arriaga dejan al Levante a un punto de la salvación y hunden al Mallorca

Infobae

0-1. El Real Madrid gana, Mbappé se redime y el Sevilla se salva

Infobae

El Mallorca, a un paso de Segunda; Girona y Elche, 'final' en Montilivi

Infobae

0-1. El Alavés consigue la permanencia en el Tartiere

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”