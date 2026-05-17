Simeone: “Griezmann fue una debilidad mía siempre”

Madrid, 17 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo en la palabra “genio” para calificar a Antoine Griezmann, del que reconoció que es “una debilidad” suya “siempre”.

El técnico echará de menos “tantas cosas” de Griezmann. “Creo que él tiene algo que es diferencial al resto, que se hace cargo del equipo. Y eso no es fácil en los equipos; un jugador que, cuando la situación no está cómoda, se hace cargo del equipo. Esos futbolistas son pocos y trabajaremos obviamente para encontrarlo, porque los equipos necesitan estos futbolistas, como lo es Koke. Tienen un peso que no se puede explicar con palabras”, expuso.

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“La relación con el futbolista son difíciles de explicar. No soy amigo de Antoine, pero sí lo quiero mucho y lo amo, porque es una gran persona. Tengo una gran relación familiar. No me voy a cenar todas las semanas con él y si tengo un problema no le llamo a él, pero sí se genera algo difícil de explicar: Antoine fue una debilidad mía siempre”, remarcó. EFE