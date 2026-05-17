Delestre y 'Gatsby du Tillard', campeones del Gran Premio de Madrid

Madrid, 17 may (EFE).- El francés Simon Delestre, a lomos de 'Gatsby du Tillard', realizó este domingo una actuación impecable para alzarse con la victoria en el Gran Premio de Madrid del Longines Global Champions Tour, dotado con 500.000 euros.

Delestre y 'Gatsby du Tillard' lograron la única doble ronda sin faltas de la prueba y dominaron un desempate para asegurarse su pase al Super Gran Premio del Longines Global Champions Tour.

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Ganó por delante del brasileño Stephan de Freitas Barcha, con 'Chevaux Primavera Imperio Egipcio', y del francés Antoine Ermann, con 'Floyd des Pres'.

Tras su victoria, Delestre destacó lo mucho que significaba ese momento, especialmente en uno de los escenarios más emblemáticos del Tour, el Club de Campo madrileño: «Cuando ganas un Gran Premio como este, siempre es una sensación increíble, y hacerlo aquí en Madrid, más".

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Además, en el Trofeo Porsche se impuso el español Álvaro González de Zárate Fernandez, con 'Casa Diva PS'; Luis Márquez, con 'Rotterdam Buzalen', ganó el Gran Premio Air Europa; y Alejandra Masoliver Sagardoy, con 'Sevilla de Villafranca', y Luis Fernández Rey, con 'Atlanta de Ste Anne', ganaron los dos Tropfeos Gilmar de la jornada final. EFE