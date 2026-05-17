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Vidorreta: “Salimos muy reforzados de este encuentro”

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La Laguna, 17 may (EFE).- Pese a la derrota de este domingo ante el Barça (97-102), el entrenador de La Laguna Tenerife comentó que su equipo sale reforzado de este encuentro y para lo que queda de competición de la Liga Regular de la Liga Endesa.

El preparador del equipo aurinegro quiso destacar “el gran esfuerzo que ha hecho el equipo para volver al partido", pero al final no han podido llegar al final con opciones.

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"Nos pusimos a un punto en el inicio del último cuarto, pero el equipo ha seguido pese a la buena puesta en escena que ha tenido al Barça”, indicó.

“Hemos ido a remolque todo el partido sin poder contrarrestar el ritmo y el acierto de los primeros quince minutos, pero todo lo contrario en los siguientes veinticinco minutos, pero nos encontramos a un rival que está en racha, un equipo que va ganando con esta rotación debido a sus importantes bajas”, dijo Vidorreta.

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"Ahora estamos en el proceso de reconstrucción con las bajas que tenemos. Hoy salimos satisfecho y sabemos que este es el camino de conseguir victorias y clasificarnos para el playoff”, agregó. EFE

js/sab

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