El Rayo Vallecano pregunta al TAD "¿para cuándo llegará la resolución de Isi?"

Madrid, 17 may (EFE).- El Rayo Vallecano, molesto con el Tribunal Administrativo del Deporte, que aún no ha resuelto el recurso presentado hace varias semanas para reducir la sanción de siete partidos a Isi Palazón, se preguntó este domingo a través de las redes sociales "¿para cuándo llegará la resolución?".

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón con siete partidos por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido frente a la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga disputado el 26 de abril.

PUBLICIDAD

El acta redactada por el árbitro expuso que en el minuto 90 el jugador del Rayo fue expulsado por el siguiente motivo: "Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza'”. Además, añadió que acompañó dicha expresión con el gesto de señalarle "con el dedo índice".

El Rayo presentó un recurso por su disconformidad con la expulsión, que se registró tras una jugada a los diez minutos del tiempo añadido de la segunda parte en la que Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, derribó dentro del área en una salida sin balón a Ilias Akhomach, jugador franjirrojo.

PUBLICIDAD

Tras estudiar las pruebas presentadas por el Rayo, que presentó alegaciones entregando pruebas videográficas de su jugador en la conversación con el árbitro José Luis Guzmán para intentar demostrar errores en la redacción del acta, el Comité de Apelación decidió desestimarlas y mantener los siete partidos de sanción, pese a que Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros, reconoció que hubo "un error" del colegiado con el VAR.

El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, dijo a EFE el pasado 29 de abril que la decisión tomada era "un ensañamiento".

PUBLICIDAD

"Es de una injusticia tremenda, aparte de sancionar dos veces un mismo hecho. No se valora la prueba y alegación alguna dándole una graduación indebida. El acta arbitral puede ser errónea, como ha pasado en varios casos y como pasa en este", dijo Presa, que posteriormente presentó desde el club un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte del que sigue a la espera tras varias semanas.

"Con el partido de esta tarde ante el Villarreal serán ya cuatro los encuentros consecutivos de Liga en los que nuestro jugador Isi Palazón no habrá podido participar, sin que a día de hoy exista todavía una resolución por parte del TAD. ¿Para cuándo llegará la resolución?", preguntó el Rayo en sus redes sociales horas antes de medirse al conjunto castellonense. EFE

PUBLICIDAD