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El PSOE registra su peor resultado histórico con 28 escaños, dos menos que en 2022

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Sevilla, 17 may (EFE).- El PSOE de Andalucía, liderado por su secretaria general y candidata a la Presidencia, María Jesús Montero, ha marcado este domingo un nuevo suelo electoral al obtener 28 diputados en los comicios andaluces, dos menos que los que alcanzó en 2022 con Juan Espadas como aspirante

Al 99,65 % escrutado, el PSOE ha obtenido 945.000 votos frente a los 888.000 que consiguió en 2022, lo que supone sin embargo un retroceso de 1,38 puntos porcentuales y la pérdida de dos escaños.

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Con estos 28 escaños, la formación marca de esta forma su peor resultado histórico en la comunidad que otrora fuera uno de los grandes feudos socialistas y donde llegó a tener 66 de los 109 diputados que componían el Parlamento de Andalucía en 1982.

El PSOE de Montero consolida así una tendencia a la baja en los comicios andaluces. En las elecciones de 2022 obtuvo 30 escaños, tres menos que los 33 en 2018, las últimas elecciones que ganó de la mano de Susana Díaz, quien sin embargo no pudo gobernar puesto que el PP de Juanma Moreno sumó mayoría con Ciudadanos y Vox.

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Lejos queda el resultado de 2015, cuando la propia Susana Díaz obtuvo 47 escaños y consiguió gobernar con el apoyo de Ciudadanos o los mismos 47 diputados que consiguió José Antonio Griñán antes y que le permitieron igualmente formar Gobierno. EFE

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EFE

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