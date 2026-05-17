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El francés Junior Scott no seguirá en el Bathco BM Torrelavega la próximo temporada

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Santander, 17 may (EFE).- El jugador francés Junior Scott no seguirá en el Bathco BM Torrelavega la próxima temporada, tras una campaña defendiendo la camiseta naranja.

En esta temporada, a falta de dos partidos para el cierre de la liga y la Final a 8 en Alicante, Junior Scott suma 55 goles en 29 partidos disputados con el equipo de Jacobo Cuétara y ha acumulado actuaciones notables en el aspecto goleador.

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En un comunicado, el Bathco BM Torrelavega destaca el trabajo, compromiso y profesionalidad del jugador francés, de 29 años, en esta temporada con la camiseta naranja, que concluirá tras la Copa del Rey de Alicante.

Antes, junto al resto de compañeros cuyas bajas ya han sido anunciadas, recibirá el tradicional homenaje del Vicente Trueba al término de la jornada 30 de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. EFE

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