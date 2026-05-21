El detenido por el crimen de El Ejido (Almería) pasa a disposición judicial acusado de ocho delitos

El hombre de 25 años de edad detenido en la madrugada de este pasado martes acusado de haber matado a tiros a sus padres y haber herido de gravedad a su bebé de siete meses en la barriada de El Canalillo de El Ejido (Almería), donde fueron heridas otras tres personas por arma de fuego, va a pasar a disposición judicial este jueves acusado de hasta ocho delitos.

El arrestado será trasladado previsiblemente a primera hora de la mañana hasta la sede judicial de El Ejido para comparecer ante el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia por hasta siete presuntos delitos de asesinato u homicidio, tanto consumados como en tentativa, y uno de tenencia ilícita de armas.

PUBLICIDAD

En concreto, según han trasladado a Europa Press fuentes de la investigación, al joven se le achaca la comisión de dos presuntos delitos de asesinato en el ámbito de la violencia doméstica en relación a sus padres y un presunto delito de intento de asesinato u homicidio en el ámbito de la violencia de género hacia su pareja, quien resultó ilesa de los disparos que se produjeron sobre las 23,00 horas del pasado lunes en la zona.

No fue el caso del bebé de siete meses de la pareja, quien recibió un disparo en la cabeza y otro en la mandíbula por los que ha tenido que ser intervenido en el Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor de Almería, donde continúa ingresado en la UCI pediátrica en estado grave. Por este caso se le atribuye un presunto delito de asesinato u homicidio en tentativa en el ámbito de la violencia doméstica.

PUBLICIDAD

Al varón, que cuenta con un diagnóstico por enfermedad mental grave que deberá tenerse en cuenta para determinar su grado de responsabilidad sobre los hechos ocurridos, también se le achacan tres presuntos delitos de tentativa de asesinato ante el reguero de heridos por disparo que dejó durante su huida del lugar de los hechos.

En concreto, el hombre habría disparado hasta en tres ocasiones a una vecina de 19 años de edad quien se recupera en la UCI del Hospital Universitario Poniente así como a una bebé de 20 meses, que también fue alcanzada. La menor está consciente en la UCI del Materno-Infantil.

PUBLICIDAD

También resultó herido de un disparo en la cabeza un hombre de 60 años de origen extranjero con el que el acusado se habría topado durante su marcha. En su caso, trata de sobreponerse en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas. La Guardia Civil, que investiga el origen de la pistola de nueve milímetros empleada, también le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas al no poseer licencia.

Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo en este barrio de unos 130 vecinos se recibieron poco después de las 23,00 horas del pasado día 18, cuando se encontraron a dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala.

PUBLICIDAD

De este mismo vehículo habría huido la pareja del detenido con el bebé en brazos, el cual sí fue alcanzado por los proyectiles. Asimismo, una vecino que salió al oír los disparos habría sido alcanzada al igual que la niña de corta edad que le acompañaba.

El hombre fue detenido sobre las 4,00 horas del día siguiente cuando volvió al barrio donde estaba parte del dispositivo de Guardia Civil y Policía Local que lo buscaba.

PUBLICIDAD