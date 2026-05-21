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Rescatados 14 migrantes en una patera al sur de Cabrera (Baleares)

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Palma, 21 may (EFE).- Catorce migrantes magrebíes que navegaban en una patera han sido rescatados cuando se encontraban a unas cuatro millas al sur de la isla balear de Cabrera, ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.

El rescate tuvo lugar a las 19:45 horas de este miércoles y en el operativo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que se encargaron de la localización y auxilio de los migrantes.

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En lo que va de año han llegado a Baleares 1.732 migrantes a bordo de 87 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a estas islas 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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