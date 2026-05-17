El Bathco BM Torrelavega recupera a los cedidos Diego Gándar y Pedro Berrio

Santander, 17 may (EFE).- El Bathco BM Torrelavega recuperará la próxima temporada a los jugadores Diego Gándara y Pedro Berrío, que han jugado esta campaña cedidos en Rebi BM Cuenca y Balonmano Soria, respectivamente.

Gándara se fue cedido a Cuenca con la temporada ya empezada, a principios de septiembre, para cubrir los problemas de lesiones del equipo de Lidio Jiménez.

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El Bathco destaca en un comunicado la temporada realizada por el jugados de Colindres, con 67 goles en 20 partidos en la élite del balonmano español.

El club también resalta el papel de Pedro Berrío en el Balonmano Soria, como referente defensivo y con 39 goles en las 30 jornadas ligueras.

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Estas dos incorporaciones se unen a las de Saeid Barkhordari, Rangel Luan y Mikael Lopes ya anunciadas por el Bathco BM Torrelavega durante esta semana para la próxima campaña. EFE