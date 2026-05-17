1-0. Un gran gol de Chust da vida al Elche y amarga al Getafe

Elche (Alicante), 17 may (EFE).- Un gran gol del central Víctor Chust en la primera parte permitió al Elche prolongar sus opciones de permanencia hasta la última jornada y derrotar por 1-0 al Getafe, que no pudo sellar su presencia en Europa.

El equipo ilicitano fue de más a menos frente a un rival que, pese a jugar 50 minutos con un hombre menos por la expulsión de Djené, complicó mucho la vida a los locales, que acusaron la ansiedad y la necesidad de los puntos en la segunda parte. EFE

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