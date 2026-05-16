Yuri y Selton, novedades en la convocatoria para recibir al Celta

Bilbao, 16 may (EFE).- Los regresos de Yuri Berchiche y Selton Sánchez son las dos novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido del domingo frente al Celta, último de la temporada en San Mamés.

Yuri se perdió el encuentro del pasado miércoles frente al Espanyol por una contusión en la pierna izquierda de la que ya se ha recuperado mientras que el joven Selton ha vuelto a ser citado con el primer equipo un mes y medio después de regresar a la disciplina del filial.

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Quien no se ha podio restablecer a tiempo para este encuentro es Dani Vivian a causa del esguince en el tobillo derecho que se produjo en Cornellá. Además, Unai Egiluz, que se sentó en el banquillo en ese encuentro, será baja para varios meses a causa de la grave lesión de rodilla que se produjo en el entrenamiento del jueves.

Además de con los dos centrales Valverde tampoco puede contar un partido más con Nico Williams y Oihan Sancet, ambos con sendas lesiones musculares.

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Por lo tanto, la convocatoria del Athletic para el partido contra el Celta es la formada por Unai Simón, Lekue, Paredes, Laporte, Adama, Ruiz de Galarreta, Rego, Iñaki Williams, Berenguer, Navarro, Guruzeta, Padilla, Gorosabel, Yeray, Vesga, Yuri, Areso, Jauregizar, Nico Serrano, Maroan, Unai Gómez, Izeta y Selton. EFE

ibn/apa

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