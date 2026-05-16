Wlodarczyk (UAE) gana en Amorebieta; Bredewold sigue líder de la Itzulia Women

Bilbao, 16 may (EFE).- La polaca Dominika Wlodarczyk (UAE) ganó en un agónico final la segunda etapa de la Itzulia Women 2026, un recorrido de 138 kilómetros entre las localidades vizcaínas de Abadiño y Amorebieta tras el que sigue como líder la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx).

Wlodarczyk lanzó un duro ataque a seis kilómetros de meta respondido solo por Shirin van Anrooij (Lidl-Trek). Después de abrir un hueco de hasta 17 segundos en la recta de meta el dúo cabecero notó el aliento de un pelotón lanzado encabezado por Bredewold. La líder pudo superar a la holandesa, pero le faltaron apenas un par de metros para arrebatar el triunfo a la polaca.

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Van Anrooij aguantó para ser tercera por delante de la alemana Liane Lippert. La líder del Movistar, muy combativa a lo largo de una exigente jornada con cinco cotas de tercera, hizo sufrir a la líder en Atxabalgane, última subida a 25 de meta, pero se cayó en el descenso sin mayores consecuencias.

En el grupo de 21 unidades que entró en cabeza la única española, sexta, fue la guipuzcoana Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Euskadi).

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En la clasificación general, gracias a las bonificaciones acumuladas a lo largo de las dos primeras etapas, Bredewold aventaja en 16 segundos a Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech), en 17 a la también neerlandesa Riejanne Markus (Lidl-Trek) y en 20 a la británica Lauren Dickson (FDJ United).

Quinta es Wlodarczyk, a 30; sexta Lippert, a 38, mientras que Ostolaza se mantiene en la novena plaza a 39 segundos de la líder.

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La Itzulia Women se resolverá mañana domingo en la tercera y última etapa con salida y llegada en San Sebastián y un recorrido que replicará el trazado clave de la clásica donostiarra masculina.

La distancia es de 113,1 kilómetros y 1.729 metros de desnivel e incluye un puerto de primera categoría, otro de tercera y uno de segunda, Mendizorrotz, a diez de meta. EFE

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